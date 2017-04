AKF Servicelease: Thomas von Estorff neuer Leiter Remarketing

Mit seiner vertriebsorientierten Denkweise will der 55-Jährige die Wachstumsstrategie des Wuppertaler Flottenspezialisten jetzt weiter vorantreiben. "Mit unserem ersten eigenen Autohaus in Schwerte haben wir einen wichtigen Grundstein für unsere Wachstumsstrategie im Bereich Remarketing gelegt", sagt Thomas von Estorff. Zu seinen Zielen gehört es nun, den Ausbau des Detailgeschäftes sowie den Onlinehandel und das Auktionsgeschäft weiter voranzutreiben. "Unsere Kunden sind in Schwerte jederzeit herzlich willkommen. Der persönliche Kontakt ist uns wichtig. Dennoch darf der Fortschritt der digitalen Welt nicht außer Acht gelassen werden. Gerade in der Gebrauchtwagen-Vermarktung sind Onlinehandel und Auktionsgeschäft von tragender Bedeutung. Hier werden wir in naher Zukunft unseren Standort in Schwerte zusätzlich mit attraktiven Onlinelösungen stärken."

Von Estorff verfügt über eine reichhaltige Erfahrung in der Automobilbranche sowie über ein umfassendes Branchennetzwerk, das er für die weitere Expansion der AKF Servicelease nachhaltig nutzen will. Der gelernte Kfz-Meister und Betriebswirt begann seine Karriere als Centerleiter bei den Fahrzeug-Werken Lueg. Als Leiter Gebrauchtwagen bei BMW in Stuttgart war von Estorff fünf Jahre tätig. Nach zwei Jahren wechselte er zum Audi Zentrum Hamburg als Vertriebsleiter, um die Position als Geschäftsführer einer großen Händlergruppe von BMW einzunehmen. Die vergangenen zwei Jahre war von Estorff als freier Mitarbeiter bei der GW-Liste tätig und kümmerte sich um den Ausbau des Online- und Auktionshandels.