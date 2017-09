Termine vereinbaren, neue Kontakte knüpfen und wenn möglich auch das eine oder andere Geschäft abwickeln: Die Erwartungshaltung an Messen sind hoch, doch was am Ende dabei herausspringt, ist eher Mangelware. Die Personen, mit denen man sich in einer ruhigen Minute unterhalten möchte, sind bereits für den ganzen Tag verplant, die Hallen sind überfüllt und der Stressfaktor ist hoch.

Damit die IAA für Sie erfolgreich verläuft, haben wir alle Ansprechpartner der Dienstleister und Hersteller zusammengestellt. Schauen Sie nach, wer an Ihren Tagen auf der IAA anwesend ist, kontaktieren Sie den Großkundenbetreuer schon vorab per E-Mail oder Telefon und machen Sie jetzt schon einen Termin aus. Ein gut vorbereiteter Einsatzplan, selbst wenn er durchgetaktet ist, ist auf Messen das A und O.

Alle Highlights und Neuheiten auf der diesjährigen IAA finden Sie auf unserer Themenseite zur IAA.

Über die IAA App können Sie sich alle weiteren Informationen zur Automesse direkt auf Ihr Smartphone ziehen: ein Verzeichnis mit allen Ausstellern, ein Hallenplan, alle Veranstaltungstermine sowie das komplette IAA-Programm und zusätzlich Tipps zur Anreise. Die IAA App gibt es sowohl im iTunes Store für alle Apple-Geräte als auch im Google Play Store für alle Android Smartphones.

Download Kostenlos herunterladen Ansprechpartner der Automobilhersteller (PDF)

Download Kostenlos herunterladen Ansprechpartner der Dienstleister (PDF)