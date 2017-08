Ari-Dekra Safety Web: Elektronische Fahrzeugübergabe per E-Learning

Dem Mitarbeiter einfach den Schlüssel zum neuen Dienstwagen in die Hand zu drücken ist keine gute Idee. Stattdessen müssen die Fahrer ausführlich in die Eigenheiten des Autos eingeführt werden. Und die fahrer in Sachen Unfallverhütung auf dem Laufenden halten. Unternehmer und insbesondere deren Fuhrparkleiter tragen nämlich ein hohes Haftungsrisiko für Fehler von Fahrzeugnutzern der firmeneigenen Flotte. Verursachen diese Schäden aufgrund mangelndem Wissen, entfällt im schlimmsten Fall der Versicherungsschutz. Und das kann teuer werden! Umso wichtiger wird der Nachweis, dass das Unternehmen seinen Sorgfaltspflichten nachgekommen ist. Keine leichte Aufgabe angesichts immer strengerer Vorschriften, die neben der UVV auch die regelmäßige Unterweisung der Fahrzeugnutzer nach der berufsgenossenschaftlichen DGUV-Vorschrift 70 umfassen.

Deshalb haben Ari Fleet und Dekra Media gemeinsam eine elektronische Fahrzeugüberweisung aufgelegt. „Frontalschulungen haben sich als ineffizient und zeitlich sehr unflexibel erwiesen. Denn durch Krankheiten und Urlaube müssen Fahrerunterweisungen in vielen Unternehmen an mehreren Terminen angeboten werden, um alle betroffenen Mitarbeiter zu schulen. Gerade bei Außendienstmitarbeitern ein schwieriges Unterfangen“, so beschreibt Burkhard Koch, Produktmanager für Ari Media, den Ist-Zustand in vielen Unternehmen.

Nun ergänzt der Baustein Aei-Dekra Safety Web das elektronische Angebot. In der DGUV-zertifizierten E-Learning-Schulung werden alle betroffenen Mitarbeiter und die zu schulenden Themen hinterlegt. Einladungen, Erinnerungen und die Dokumentation der Schulungsteilnahme erfolgen vollautomatisch. Und der Mitarbeiter kann jederzeit flexibel an seinem Rechner, Tablet oder Smartphone die Schulung durchführen.