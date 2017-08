Lautenschläger war zuletzt Mitglied der Geschäftsleitung beim Institut für Marketing und Betriebspsychologie (IMB-Gruppe) in Berlin. In dieser Funktion verantwortete er unter anderem Business-Development-Projekte im Vertrieb für Renault, BMW und Mercedes-Benz. Zuvor war er mehr als 15 Jahre in verschiedenen Vertriebs- und Aftersales-Positionen bei der Adam Opel AG, zuletzt als Verkaufsdirektor Deutschland. "Wir freuen uns, einen so erfahrenen Automobilmanager an Bord zu bekommen", sagte Tom Anliker, Vice President Marketing, Sales & Services bei Borgward.