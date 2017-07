Carmobility: Habermann verstärkt die Geschäftsführung

Die 48-jährige Diplom-Kauffrau folgt auf Nils Uphoff, der zuletzt als Geschäftsführer zu Euro Leasing wechselte. Habermann verantwortet zukünftig den Geschäftsbereich der Pkw- und Lkw-Tankkarten und wird diesen weiter ausbauen. Zuvor leitete Habermann den Vertrieb für Tank- und Servicekarten in der Volkswagen Leasing. Bevor Habermann 2012 zur Volkswagen Financial Services wechselte, war sie für verschiedenste Anbieter in der Fuhrparkmanagement-Branche tätig.