DAD Deutscher Auto Dienst: Neuer Teamleiter für Zukunftsprojekte

Mit seinem Team ist Weber für die Erarbeitung und Weiterentwicklung der anzuwendenden Projektmethodik und Prozesse zuständig. Je nach Kundenbedarf soll das Team den richtigen Mix aus verschiedenen konventionellen und agilen Methoden entwickeln, wobei letztere laut DAD vor dem Hintergrund der Digitalisierung stetig an Bedeutung gewinnen. Dabei ist seine Arbeit eng mit den jeweiligen Fachbereichen und dem Team Application Design verzahnt.

Seine Karriere im Bereich Projektmanagement hatte Max Weber als Projektmanager im Change-, Prozess- sowie Supply-Chain-Management bei der Lufthansa Technik in Hamburg begonnen. An eine Referentenstelle im Bereich Controlling schloss er 2012 die Leitung der Neukonzeption des internationalen Supply-Chain-Managements an. Im März 2015 startete der Diplom-Kaufmann beim DAD als Senior-Projektleiter im Bereich IT. Nach zweieinhalb Jahren übernahm er im Juni 2017 die neue Position des Teamleiters Projekte im Bereich Business Solutions.