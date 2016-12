Datenmanagement: Verbände forcieren Telematik-Standard

"Die Unterzeichnenden sind sich darin einig, dass das Interesse der Verbraucher nicht im Mittelpunkt der Diskussionen um die möglichen technischen Lösungen für den Zugang zu fahrzeuginternen Daten steht", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Dabei sei nicht nur die Wahlfreiheit der Verbraucher gefährdet. Vielmehr würden die "von einigen Stakeholdern geförderte Lösung auch Wettbewerb, Innovation und unabhängiges Unternehmertum untergraben".



Die Verbände reagieren damit auf einen gemeinsamen Vorstoß von europäischen Zulieferer und Fahrzeugherstellern. Diese haben kürzlich eine gemeinsame technische Architektur für den Zugang zu Fahrzeugdaten vorgestellt. "Dieser Ansatz würde alle zukünftigen Kommunikations- und Datenzugriffe über den proprietären Server des Fahrzeugherstellers kanalisieren. Nur ein Teil der erzeugten Daten würde dann an einen neutralen Server gesendet und für unabhängige Betreiber zugänglich sein", heißt es seitens der unterzeichnenden Verbände. Die auf der sogenannten Extended Vehicle basierende Lösung würde keine direkte Kommunikation mit dem Fahrzeug ermöglichen. Vielmehr hätten die Fahrzeughersteller dann die volle Kontrolle darüber, wie, wann und wem der Zugriff auf die Daten gewährt wird. "Unsere breite Industriekoalition glaubt, dass diese Lösung das Recht der Fahrzeugbesitzer unterminiert, selbst zu entscheiden, mit wem und zu welchen Zwecken sie ihre Daten teilen." Hinter dem Aufschrei der Verbände stecken handfeste wirtschaftliche Interessen. Denn die Fahrzeughersteller und deren Partner konkurrieren mit ihnen bei den fahrzeugbezogenen Dienstleistungen und Produkten, wie etwa bei Finanz-, Leasing-, Versicherungs- und Diagnoselösungen. Diese sind zunehmend auf fahrzeuginterne Daten in Echtzeit angewiesen.



Die Verbände

- Die European Independent Automotive Data Publishers Association (ADPA), die sich aus Vertretern der größten unabhängigen Herausgebern von Informationen und Daten aus der Automobilbranche zusammensetzt

- Der Kraftfahrzeuggewerbe-Verband European Council for Motor Trades and Repairs (CECRA)

- Der europäische Dachverband der Werkstattausrüster European Garage Equipment Association (EGEA)

- Der internationale Dachverband des Automobils Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

- Der europäische Dachverband der Großhändler, Importeure und Exporteure von KFZ-Ersatzteilen Fédération Internationale des Grossistes, Importateurs & Exportateurs en Fournitures Automobiles (FIGIEFA)

- Der Dachverband der nationalen Verbände der Versicherungsunternehmen Europas Insurance Europe

- Der europäische Dachverband der Leasing-Gesellschaften Leaseeurope