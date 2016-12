DFS: Rekordjahr für Daimler Financial Services

Daimler Financial Services hat in den ersten elf Monaten des Jahres 2016 rund 1,5 Millionen (plus 9 Pozent) Finanzierungsverträge abgeschlossen. Damit steigert das Unternehmen den Vertragsbestand erstmals auf über vier Millionen Automobile. Der Wert aller weltweit finanzierten oder verleasten Pkw, Transporter, Lastkraftwagen und Busse übertraf erstmals die 125-Milliarden-Euro-Grenze. Damit stieg das Vertragsvolumen gegenüber dem Jahresende 2015 um fast zehn Milliarden Euro.

2016 hatte Daimler Financial den niederländischen Flottenmanagement-Anbieter Athlon übernommen und im Bereich Mobilitätsdienstleistungen investiert. Der Wachstumskurs soll nun nach eigenen Angaben fortgesetzt werden.