Die besten Marken FIRMENAUTO 2017: Die beliebtesten Marken im Flottengeschäft

Die Teilnehmer von "Firmenauto des Jahres 2017" haben die Besten Marken FIRMENAUTO 2017 prämiert: Der Wahl stellten sich Fahrzeughersteller, Leasing- und Fuhrparkmanagementgesellschaften, Versicherungen sowie Tankkartenanbieter, Werkstätten und Reifenhersteller. Die begehrten Awards gehen an Unternehmen, die sich erfolgreich im Flottenmarkt engagieren, die besten Produkte vertreiben, überdurchschnittliche Qualität liefern, sich großer Sympathie erfreuen oder besonders kundenorientiert arbeiten.

In insgesamt neun Kategorien gaben die Flottenprofis ihr Urteil ab. Die Preise wurden den Vertretern der Siegerunternehmen im Rahmen der Veranstaltung "Firmenauto des Jahres 2017" in der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Warnemünde überreicht. Die Wahl der "Besten Marken FIRMENAUTO" fand 2017 bereits zum elften Mal statt. Und das sind die Gewinner: