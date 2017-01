DKV Mobility Service Group: Dr. Fischer übernimmt DKV komplett

Nach Angaben des Unternehmens habe die Dr. Fischer KG die Unternehmensanteile der Gothaer Versicherung vollständig erworben. Bisland war Dr. Fischer mit 55 Prozent Mehrheitsgesellschafter der DKV Group.



Mit der neuen Struktur habe die DKV Group „den notwendigen Gestaltungsspielraum, sich noch stärker im Markt zu positionieren“, heißt es in einer Mitteilung. Künftig will das Unternehmen die europaweiten Vertriebsaktivitäten verstärkt ausbauen, die IT-Struktur aufbauen und in neue Mitarbeiter investieren. Ziele sind ebenso eine europaweit einsetzbare Mautbox zu entwickeln und einzusetzen sowie sich mit Unternehmen und Fahrzeugherstellern zu vernetzen.