Easy Ticket von DAD: Hilfe beim Management von Strafzetteln

Mit Easy Ticket will der DAD im nationalen und internationalen Strafzettelmanagement unterstützen. Von der Fristenwarnung bis zum automatischen Versand zur Bußgeldstelle sei alles in der Lösung integriert. Das System lasse sich komplett an die Kundenbedürfnisse anpassen. Es übernheme nach Wunsch die komplette Verwaltung vom Scan bis zum digitalen Versand an die Behörde alle erforderlichen Prozessschritte. Die Daten würden dabei datenschutzkonform in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland archiviert.