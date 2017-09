Frank Horn übernimmt als Leiter Fuhrpark die Bereiche Einkauf, Operations und Schadenmanagement und berichtet in dieser Funktion direkt an den Vorstand Vertrieb und Flotte Markus Hoff. Die Position wurde aufgrund des zunehmenden Wachstums der Europa Service geschaffen und soll die Entscheidungswege verkürzen und somit den Service für die Kunden weiter verbessern. Horn verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Autovermietgeschäft und war in den vergangenen Jahren in verschiedenen leitenden Positionen bei der Caro Autovermietung und zuletzt bei Enterprise als Fuhrparkleiter tätig.