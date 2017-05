Europas größter Autotest : Bentley bis Tesla: Wir suchen SIE als Testfahrer

Vom 29.-31. Mai 2017 veranstaltet FIRMENAUTO in Warnemünde Europas größten Autotest. Am Start: 75 Modelle, 150 Fahrzeuge und 250 Testfahrer. Das Beste daran: Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Modelle in der Fotoshow