Europcar Langzeit PLUS: Neue Langzeitmiete für Firmen-Flotten

Europcar bietet Firmenkunden mit Langzeit PLUS eine neue Langzeitmiete sowohl für Pkw- als auch Lkw-Mieten an. Die Vorteile sollen flexible Vertragslaufzeiten, planbare Kosten und weitere Sparvorteile sein. Das neue Produkt für Langzeitmieten soll kleine und mittelständische Unternehmen ansprechen, die Fahrzeuge zwischen vier und sechs Monaten anmieten möchten. Sie können mit Langzeit PLUS ihren längerfristigen Mietbedarf mit nur einem Mietvertrag abdecken und profitieren dabei ab dem 4. Anmietmonat von einem Rabatt von sieben Prozent auf die Pkw-Gesamtmiete und fünf Prozent auf die Lkw-Gesamtmiete. Im Mietpreis seien bereits hohe Frei-Kilometer (Pkw: 3.800 km/Monat und Lkw: 4.000 km/Monat) und ein kostenloser Zusatzfahrer enthalten. Die Zusatzgebühr für Fahrer unter 23 Jahren entfällt.

Damit Kunden auf neue Mitarbeiter, saisonale Besonderheiten, das Projektgeschäft und andere unternehmenspolitischen Anforderungen flexibel reagieren können, hat der geschlossene Mietvertrag keine feste Laufzeit. So kann das Mietfahrzeug auch vor dem geplanten Mietende zurückgeben werden. Der Mietpreis berechnet sich dann entsprechend der tatsächlichen Miettage.