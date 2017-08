FIRMENAUTO 09/2017: Volvo XC60 / Schwerpunkt Corporate Carsharing

Inhalt der Ausgabe FIRMENAUTO 09/2017

TITELTHEMA

Neuvorstellung Volvo XC60

SCHWERPUNKT CORPORATE CARSHARING



Marktübersicht Was die Anbieter Ihrem Fuhrpark bieten

Aus der Praxis Wie Ubeeqo die Flotte der Wessling Group ergänzt

Bee Zero Linde hat in München Carsharing mit Brennstoffzellenautos aufgelegt

CC Unirent Corporate Carsharing mit Tesla

MANAGEMENT

Politik Hersteller setzen Software-Update für Diesel durch. Trotzdem müssen Flottenmanager mit Fahrverboten rechnen

Deutsche See Was aus der Klage gegen VW wurde

DAT Diesel-Barometer Wie Fuhrparkleiter mit dem Selbstzünder in der eigenen Flotte umgehen

Software-Updates Den Nachrüsttermin sollten Flottenmanager unbedingt wahrnehmen. Sonst droht Ärger bei der AU

Fuhrparkverband Die Politik muss jetzt endlich handeln

CVO Fuhrpark-Barometer So entwickelt sich die Branche

Versicherung Große Marktübersicht: Was Assekuranzen Flotten bieten

Flotte 2020 Pay-as-you-Drive: Echtzeit-Versicherungsschutz von morgen

Erdgas Mehr Tankstellen, mehr Modelle: CNG soll attraktiver werden

Recht und Steuer Mängel am neuen Dienstwagen sofort reklamieren



AUTO

Neuvorstellungen

Volvo XC60 Die zweite Generation kommt im Look des größeren XC90

Range Rover Velar Elegant und dennoch offroad-tauglich

Mercedes S-Klasse Technik- und Motoren-Update für die Oberklasse

Peugeot 308 Wie gut ist der neue 1,5-Liter-Diesel?

Fiat 500L Ein Van darf Van bleiben

Skoda Citigo Facelift für das Minicar. Testfahrt mit Erdgasantrieb

Porsche Panamera Sport Turismo Was der Lifestyle-Kombi kann

Fahrberichte

Audi A4 Avant 2.0 TFSI g-tron Sparen mit Erdgas

Skoda Octavia Combi 1.4 TSI G-Tec Erdgas-Kombi im Test





SERVICE + TECHNIK

Kostencheck Die beliebtesten und sparsamsten Midsize-SUV

Reifen Ausgerechnet ein Reifenhersteller rät dazu, Pneus länger als gesetzlich vorgeschrieben zu fahren. Wie Michelin argumentiert