Firmenauto des Jahres 2017: Eindrücke vom zweiten Tag

Während ganz Deutschland unter der Mai-Hitze stöhnt, kühlt ein morgendlicher Schauer die Luft über dem Testgelände in Warnemünde kräftig ab. Gestört hat's niemanden: Die meisten Flottenmanager der ersten Gruppe konnten noch schnell die Autos testen, die nicht zu ihrem Pflichtprogramm gehörten. Und die Teilnehmer der zweiten Gruppe erholten sich noch bei einem Kaffee und einem kleinen Snack von der teilweise langen Anfahrt an die deutsche Küste. Klicken Sie durch die Bildergalerie und sehen Sie, was am zweiten Tag von Firmenauto des Jahres 2017 lief.