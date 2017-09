Nach einem sehr gelungenen Ausflug in den Norden der Republik, begrüßen wir die Flottenentscheider im kommenden Jahr wieder im Europa Park Rust. In der Branche gilt die Wahl zum Firmenauto des Jahres in zwölf Segmenten als eines der wichtigsten Events. Schließlich repräsentieren die rund 250 Flottenverantwortlichen weit mehr als 200.000 Firmenfahrzeuge. Entsprechend legen sich die Hersteller ins Zeug und schicken ihre neusten Modelle. So drängen sich auch 2018 mehr als 150 Testfahrzeuge vom Minicar bis zur Oberklasse-Limousine auf dem riesigen Parkplatz des Freizeitparks und warten darauf ausgiebig von den Fuhrparkverantwortlichen getestet zu werden.

Wie jedes Jahr teilt sich die Veranstaltung in zwei Gruppen: Montag/Dienstag (16./17. April) sowie Dienstag/Mittwoch (17./18. April), jeweils mit einem Branchentreff am Ankunftsabend. Am Dienstag gibt es für die Teilnehmer beider Gruppen Fachvorträge zu aktuellen Themen aus dem Flottenmanagement.

firmenauto übernimmt alle Kosten (außer Anreise). Dazu gehören die Übernachtung in einem der Themenhotels des Europa Parks, die Verpflegung und selbstverständlich die Teilnahme an den Fachvorträgen.



Nähere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung für Firmenauto des Jahres 2018 folgen in den kommenden Wochen.

Einen Rückblick, welche Autos 2017 gewählt wurden, finden Sie hier

Ein Video der Veranstaltung sehen Sie hier.