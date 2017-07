FIRMENAUTO Test Drive: Jetzt anmelden und neueste Modelle fahren

Eine Location, zwei Veranstaltungen: Der FIRMENAUTO Test Drive findet zum zweiten Mal im Rahmen des Signal Reklame-Flottentags in Schwäbisch Hall statt. Damit haben Fuhrparkmanager an den beiden Test Drive-Tagen (18. und 20. Oktober) die Möglichkeit, aktuelle Fahrzeugmodelle über alle Segmente hinweg ausführlich zu testen. Die Großkundenbetreuer der Marken erklären Ihnen die neue Technik in den Fahrzeugen und geben Auskünfte über mögliche Finanzierungsarten. Am 19. Oktober, der Tag zwischen unseren Test Drive-Terminen, richtet Signal Reklame seinen fünften Flottentag aus. Beide Events sind ideale Plattformen für Fuhrparkleiter um sich mit Kollegen, Herstellern und Dienstleistern auszutauschen. Darüber hinaus erwarten Sie branchenspezifische Fachvorträge rund ums autonome Fahren, Ladungssicherung, digital vernetzte Flottenlösungen sowie der Motor-Talk mit Rennsport-legende Christian Menzel und auto motor und sport-Testleiter Jochen Albig.

Mit der Anmeldung zu einem der beiden Test Drive-Tage sind Sie automatisch beim Flottentag angemeldet. Die Veranstaltungen sind kostenlos, für Verpflegung ist gesorgt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Themenseite FIRMENAUTO Test Drive unter firmenauto.de/testdrive, zur Anmeldung geht es hier .