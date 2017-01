Flottenmarkt: Weiter auf Rekordkurs

Ende Dezember war klar: Der relevante Flottenmarkt hat eine neue Höchstmarke geknackt. 2016 wurden in Deutschland erstmals über 800.000 Pkw im sogenannten relevanten Flottenmarkt zugelassen. Für das Marktsegment, welches mittlerweile bereits über 41 Prozent der echten Kundennachfrage für sich beansprucht, ist es laut Dataforce das dritte Spitzenjahr in Folge. Und gerade der Dezember konnte sich auch in den Vorjahren sehen lassen: Im Jahr 2014 legte dieser Monat bereits um 12,6 Prozent zu, 2015 um 10,4 Prozent und im nun abgelaufenen Jahr trotz der hohen Vorgabe um 2,2 Prozent.

Und laut den Marktbeobachter von Dataforce könnte es so weiterlaufen, da in 2017 bereits die meisten Fahrzeuge aus 2014 getauscht werden müssen. Ob allerdings wieder neue Rekorde geschrieben werden, sei aufgrund der aktuellen politischen und weltwirtschaftlichen Entwicklung eher unwahrscheinlich.

Viele Auslieferungen im Dezember

Besonders hektisch wird es wohl im Dezember im Handel zugegangen sein, da die meisten Firmenwagen noch vor Weihnachten ausgeliefert wurden und die Zulassungsstellen im viertstärksten Flotten-Monat des Jahres nur 17 Tage geöffnet hatten.

Dafür ist bekanntlich die private Nachfrage im Dezember immer recht zurückhaltend, so dass der Monat bei dieser Kundengruppe erst an zehnter Stelle rangiert. Dennoch konnte sich der Privatmarkt weiter stabilisieren. Mit 9,3 Prozent mehr Zulassungen als im Dezember 2015 schließt er auch das private Pkw-Jahr insgesamt mit einem positiven Ergebnis ab (6,8 Prozent).

Die weiteren gewerblichen Neuzulassungen entwickelten sich uneinheitlich. Während der Fahrzeughandel 9,9 Prozent mehr Pkw anmeldete, reduzierte der Fahrzeugbau seine Eigenzulassungen im Vorjahresvergleich um 14,9 Prozent. Auch die Autovermieter ließen 8,7 Prozent weniger Pkw zu als noch im Dezember 2015. Insgesamt gingen die Neuzulassungen auf die Sondereinflüsse damit um 0,3 Prozent zurück, auch wenn sie kumuliert noch 2,2 Prozent über den Vergleichswerten aus 2015 liegen.

Insgesamt legte der deutsche Pkw-Markt um 3,7 Prozent im Dezember zu, über das ganze Jahr sogar um 4,5 Prozent, was insgesamt über 145.000 zusätzliche Fahrzeuge bedeutet.





Auch bei den Transportern läuft es gut

Der Transporter-Markt entwickelte sich mit einem Plus von 8,0 Prozent im Dezember sehr positiv, allerdings etwas gemächlicher als in den Vormonaten, in denen teilweise Wachstumswerte von über 40 bzw. 20 Prozent, aufgrund geänderter Abgasnormen und Motorenpaletten, erzielt wurden. Insgesamt bedeutet es für den Transporter-Markt plus 10,8 Prozent in 2016, was für zusätzliche 43.000 Fahrzeuge steht.

Unter den Marktsegmenten wuchsen der Relevante Flottenmarkt und der Privatmarkt im Dezember zweistellig mit 10,9 und 15,8 Prozent. Somit ist der Privatmarkt bei den Transportern das Segment, welches in 2016 am stärksten zugelegt hat. Primär ist diese Entwicklung einer hohe Nachfrage der sogenannten Kastenwagen (z.B. Citroen Berlingo) sowie der Familientransporter (z.B. VW Transporter) geschuldet.

Durch die positive Entwicklung der echten Kundensegmente konnten die Händler 16,1 und die Hersteller 0,5 Prozent weniger Transporter zulassen. Lediglich die Autovermieter legten nochmal um 3,1 Prozent zu, was allerdings nur 58 Fahrzeuge ausmacht.