Großbritannien verbietet Verbrenner: Ab 2040 nur noch Elektroautos

Ab dem Jahr 2040 sollen nach dem Willen der britischen Regierung in Großbritannien keine Autos mit Verbrennungsmotor neu auf die Straße kommen. Nach einem Bericht der Times betrifft der geplante Bann nicht nur die in jüngster Zeit stark in die Kritik geratenen Dieselfahrzeuge, sondern auch Benziner, selbst wenn diese über einen Hybridantrieb verfügen.

Großbritannien ist mit dem Vorschlag, Verbrenner zu verbannen, keineswegs Vorreiter. Bereits Anfang Juli hat Frankreichs Umweltminister Nicolas Hulot die Absicht geäußert, ebenfalls den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2040 verbieten zu wollen. In Norwegen will man sogar schon ab dem Jahr 2025 nur noch emissionsfreie Autos zulassen. In Deutschland sieht das Wahlprogramm der Grünen dies ab 2030 vor.