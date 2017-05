Hamburg Leasing kooperiert mit Ubitricity: Lade- und Abrechnungslösung für E-Autos

In Flotten und Fuhrparks erfreuen sich E-Fahrzeuge immer größerer Beliebtheit. Jedoch muss hier, anders als beim Verbrenner, im Idealfall gleich die passende Ladeinfrastruktur mitgeplant werden – ebenso wie eine Lösung um Ladevorgänge zu erfassen und abzurechnen. Um Elektrofahrzeuge künftig für Kunden noch attraktiver zu machen, setzt HHL Hamburg Leasing auf eine Partnerschaft mit Ubitricity. "Unser System ist für den Nutzer genauso einfach zu handhaben wie bisher die Tankkarte für einen Verbrenner", so Dr. Frank Pawlitschek, Geschäftsführer von Ubitricity.

Kern der Ubitricity-Lösung ist ein intelligentes Ladekabel. Anders als bei Standardladekabeln ist hier ein mobiler Stromzähler integriert. Mit diesem werden alle Ladevorgänge exakt erfasst und an ein Backend übertragen. Ganz gleich, ob man an einer der günstigen Systemsteckdosen lädt oder an einem Fremdladepunkt – alle Ladevorgänge werden auf einer übersichtlichen, monatlichen Rechnung zusammengeführt – das macht es der Buchhaltung einfach. Da ein Teil der Technik, die sonst im Ladepunkt eingebaut ist, bereits im Ladekabel integriert ist, können die Ladepunkte besonders günstig angeboten werden. So ist es einfach und wirtschaftlich, am Arbeitsplatz wie auch beim Mitarbeiter zuhause eine passende Ladeinfrastruktur aufzubauen; die Orte an denen 85 Prozent aller Ladevorgänge stattfinden.

"Unser Ziel ist es, für die Mobilitätsanforderungen unserer Kunden stets die optimale Kombination von Services anbieten zu können, die zur Erleichterung und Reduzierung des kundeninternen Fuhrparkmanagements führen. Bislang stellten der Erwerb und die Nutzung von E-Fahrzeugen die Fuhrparkmanager immer wieder vor Herausforderungen. Vor allem die Organisation und Installation der notwendigen Ladeinfastruktur sowie die Erfassung und Abrechnung der Ladevorgänge musste bislang in aufwendiger Eigenregie abgewickelt werden. Wir bieten den Fuhrparkbetreibern diesen Service jetzt aus einer Hand an. Wir sind davon überzeugt, mit ubitricity den richtigen Partner hierfür gefunden zu haben", meint dazu Norbert Kotroba, Vertriebsleiter der HHL Hamburg Leasing.