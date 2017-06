Hochleistungs-Ladesäule von Honda: Mit 940 Volt laden

Vier Autos gleichzeitig mit 150 kW laden: Das geht an der neuen 940-Volt-Hochvolt-Ladesäule, die Honda in Offenbach eingerichtet hat. Die Ladestation ist die erste öffentlich zugängliche ihrer Art in Deutschland und in einem Photovoltaik-Carport untergebracht. Sie versorgt neben Autos auch Elektro-Fahrräder und Elektro-Roller mit Strom – kostenlos. Zusätzlich zur Strom-Lademöglichkeit plant Honda am gleichen Standort auch die Einrichtung einer Wasserstoff-Tankstelle inklusive eigener Wasserstofferzeugung.