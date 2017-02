Hyundai bei Firmenauto des Jahres 2017: Gruppenreise an die Ostsee

Bei Firmenauto des Jahres können Flottenmanager ganz ungestört in kurzer Zeit unterschiedlichste Autos testen. Hyundai kommt gleich mit sieben Modellen zu Europas größtem Fahrevent (29. bis 31. Mai 2017). Der Hingucker dürfte der neue Hybride Ioniq sein. Den futuristisch anmutenden Prius-Konkurrenten bietet Hyundai gleich mit drei Antrieben an: als konventioneller Hybride, Plug-in Hybride oder reines Elektroauto. Bei Firmenauto des Jahres stellt sich der Hybride den kritischen Blicken der Flottenmanager. Rund 300 Fuhrparkleiter werden auch dieses Jahr wieder zu den Testfahrten erwartet, die in jeder Fahrzeug-Klasse ein Auto zum Firmenauto des Jahres wählen.

Gute Chancen rechnet sich Hyundai mit seinem runderneuerten Kompaktwagen i30 aus. Das Fahrzeug wurde in Rüsselsheim entwickelt, läuft in Europa vom Band und soll endlich dem Klassenprimus VW Golf das Leben schwer machen. Am Start sind auch die kleineren Modelle i10 und i20 sowie der Tucson. Gerade beim Kompakt-SUV erfreut sich Hyundai über stark wachsende Verkaufszahlen.

Den größeren Santa Fe bringt Hyundai ebenfalls mit zu Firmenauto des Jahres. Allerdings als Shuttle-Fahrzeug. Wie die Mittelklasse-Limousine Genesis pendelt der SUV zwischen Veranstaltungsort (Yachthafenresidenz Hohe Düne in Warnemünde an der Ostsee) und den Flughäfen Hamburg und Rostock sowie den nähergelegenen Bahnhöfen hin und her. Die Testfahrer reisen also entspannt an und können sich ihre Fahrkilometer alleine für die Testfahrten aufsparen.

Sie möchten ebenfalls teilnehmen? Dann sichern Sie sich jetzt einen Platz und melden sich hier an.