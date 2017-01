Hyundai: Sascha Behmer wird neuer Großkunden-Chef

Behmer verfügt über fundierte Erfahrungen in der Automobilbranche in den Bereichen Vertrieb, After Salesund Bankwesen. Der 43-jährige Betriebswirtschaftler begann seine berufliche Karriere bei Peugeot. Hier war er in unterschiedlichen Funktionen tätig, darunter auch als Distriktmanager im After Sales. Später wechselte er als Distriktmanager zur Peugeot Bank, bevor er im Jahr 2008 den Posten als Gebietsleiter der Toyota Kreditbank übernahm. Zuletzt war er als Key Account Manager bundesweit für dieToyota tätig.

Sascha Behmer berichtet in seiner Funktion als Abteilungsleiter Gewerbekunden an den Direktor Vertrieb. Steffen Dittmar, der bislang das Gewerbekundengeschäft verantwortete,wird sich in seiner Funktion als Leiter Nutzfahrzeuge und Remarketing künftig auf die Vermarktung des H350 und H-1 sowie auf das Gebrauchtwagengeschäft bei Hyundai Motor Deutschland konzentrieren. In den beiden Geschäftsfeldern sieht Hyundai in Deutschland deutliches Wachstumspotential. Im Gebrauchtwagengeschäft stehen außerdem die Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem Handel sowie ein verstärktes Restwertmanagement im Vordergrund. Außerdem soll das Nutzfahrzeuggeschäft ausgebaut und mit einer Erweiterung der Modellvarianten gestärkt werden. Steffen Dittmar berichtet weiterhin direkt an den Geschäftsführer Markus Schrick.