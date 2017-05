Infiniti bei Firmenauto des Jahres 2017: Edel-Japaner mit Mercedes-Technik

Infiniti hat in Deutschland bislang noch kaum einer auf der Rechnung. Warum eigentlich? An der Qualität der Fahrzeuge kann‘s nicht liegen. Was nur die wenigsten Autofahrer wissen: Die neuen Kompaktmodelle Q30 und QX30 sind nahezu baugleich mit der A-Baureihe von Mercedes. Gut, das Design ist komplett anders, aber unterm Blech kommen die gleichen Motoren zum Einsatz. Selbst Bauteile im Cockpit, wie Fensterheber und Blinker stammen aus Stuttgart. Flottenmanager haben vom 29. bis 31. Mai die Möglichkeit, den Infiniti QX30 an der Ostsee in Warnemünde ausgiebig zu testen.

Während der Q30 ein klassischer Kompaktwagen ist, macht der QX30 mit etwas höherer Karosserie und Kunststoffbeplankung rundherum einen robusteren Eindruck. Motorenseitig ist die Auswahl stark begrenzt. Infiniti bietet lediglich den 2,2-Liter-Diesel aus dem GLA an. Er leistet im QX30 nur 170 PS statt der 177 PS im Mercedes. Allradantrieb und Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe sind im QX30 serienmäßig.

Obwohl man es aufgrund des völlig anderen Designs nicht vermuten würde, ähneln sich QX30 und GLA im Interieur doch sehr. Lenkrad, Instrumente, Sitze, Tasten und Regler am Armaturenbrett: Infiniti übernimmt im Innenraum fast alle Teile aus dem Mercedes GLA. Größter Unterschied ist wohl, dass der Infiniti den Automatikwählhebel nicht wie im GLA am Lenkrad, sondern klassisch auf der Mitteltunnel trägt. Auch beim sieben Zoll großen Navi trennen sich die Wege. Das hat Infiniti gegen ein gleichgroßes eigenes System ausgetauscht. Der Touchscreen ist nicht freistehend, sondern direkt ins Cockpit eingepflanzt. Neben der Touchfunktion lässt sich der Monitor zudem über einen Dreh-Drück-Regler zwischen den Vordersitzen bedienen.

