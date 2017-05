Aral + BP-Tankkarte: Internationale Tankkarte für ganz Europa

Passend zur Einführung der neuen international gültigen Tankkarte, die mit beiden Markenlogos versehen ist, passen die Mineralölkonzerne Aral und BP auch die jeweiligen Webseiten in Europa sowie die Kassenbereiche an ihren Tankstellen an das neue gemeinsame Design an. So werden Fahrer, die in Europa unterwegs sind, daran erinnert, dass sie mit einer Tankkarte sowohl bei Aral – die seit 2002 zur BP Gruppe gehört – als auch bei BP tanken können.

Kunden erhalten die Aral + BP-Variante, wenn sie eine internationale Karte bestellen; die individuelle Aral Plus- oder BP Plus-Version bekommen sie, wenn sie nationale Karten für Lkw- und Bus- sowie Pkw- und Kleintransporter-Flotten anfordern. Inhaber der neuen Tankkarte sowie Kunden mit einer bestehenden Aral-Tankkarte haben Zugang zum Routex-Netz, das durch ganz Europa verläuft – und zwar an über 17.000 Tankstellen in 29 Ländern. Zurzeit werden mehr als zwei Millionen Aral-/BP-Tankkarten in Europa benutzt, mit denen monatlich mehrere Millionen Transaktionen abgewickelt werden. Im größten Markennetz in Deutschland werden über 900.000 Fahrer die neue Karte an rund 2.450 Aral Tankstellen benutzen können.