Jeep bei Firmenauto des Jahres 2017: Frisch gelifteter Bestseller

Vor 25 Jahren debütierte der Jeep Grand Cherokee. Die aktuelle Generation ist seit 2011 am Start und erhält Anfang 2017 ein Facelift. Neben den üblichen Designkorrekturen gibt es nun ein aufgefrischtes Infotainmentsystem, moderne Fahrerassistenzsysteme sowie die auf Offroad-Fahrten spezialisierte Ausstattungslinie Trailhawk. Seit Ende Februar stehen die überarbeiteten Modelle beim Händler. Flottenmanager können den SUV bei Firmenauto des Jahres in Warnemünde an der Ostsee vom 29. bis 31. Mai ausgiebig Probe fahren.

Für die Testfahrten steht der Jeep Grand Cherokee 3.0 Multijet zur Verfügung. Der V6-Diesel leistet 250 PS bei einem maximalen Drehmoment von 570 Nm. Der Selbstzünder ist serienmäßig an eine Achtgang-Automatik gekoppelt. In 8,2 Sekunden beschleunigt das SUV auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 202 km/h. Den Verbrauch gibt Jeep mit sieben Litern Diesel pro 100 km an.

Der Testwagen kommt in der Ausstattungslinie Overland. Lederpolster, Navi, Parkassistent und jede Menge Assistenten sind ebenso serienmäßig an Bord wie eine Luftfederung und 20-Zoll-Alufelgen. Mit einer Länge von 4,83 Meter tritt der Grand Cherokee bei Firmenauto des Jahres in der Klasse der großen SUV an. Zu den Konkurrenzmodellen vor Ort zählen der Maserati Levante, der Land Rover Discovery, das Model X von Tesla und der neue Volvo XC60 sowie der Mercedes GLE.

Sie möchten bei Firmenauto des Jahres als Testfahrer teilnehmen? Dann sichern Sie sich jetzt einen Platz und melden sich hier an.

Alles Infos zur Veranstaltung finden Sie hier .

Ein Video von Firmenauto des Jahres finden Sie hier.