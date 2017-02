KEP-Tage 2017: Neues Konzept für Transport-Profis

Der Branchentreff für die Kurier-, Express- und Postdienste umfasst künftig die Wahl der "KEP-Transporter des Jahres" mit anschließender Prämierungsfeier, ein Fachsymposium mit hochkarätiger Besetzung sowie den "Transporter Test Drive".

Wahl der KEP-Transporter des Jahres

Die ersten beiden KEP-Tage stehen im Zeichen der Testfahrten für die Wahl der KEP-Transporter des Jahres. Die Fahrzeuge werden in leichte, mittelschwere und schwere Transporter unterteilt. Nach jeder Fahrt füllen die Tester einen Fragebogen aus. Das Urteil fällt in sieben Kategorien: Karosserie/Design, Komfort, Fahreigenschaften, Sicherheit, Laderaum, Umwelt und Kosten. Auf Basis dieser Auswertung erhalten die besten Fahrzeuge in jeder Klasse das Prädikat "KEP-Transporter des Jahres 2017". Zudem verleiht die Fachjury einen "Innovationspreis für Elektroantriebe".

KEP-Kongress

Erstmals gehört ein hochkarätig besetzter Kongress zum Programm der KEP-Tage. Das Symposium steht unter der Überschrift "Letzte Meile – Experimentierfeld für Zustelloptionen und Innovationen". Die Experten gewähren Einblicke in Branchentrends und diskutieren mit den Teilnehmern über Vor- und Nachteile neuer Lösungen. Zu den Referenten gehören unter anderem Prof. Uwe Clausen, Fraunhofer IML, Horst Manner-Romberg, MRU Hamburg, Florian Gerster und Marten Bosselmann, BIEK sowie Gerd Seber, DPD Deutschland. Durch den Tag führt Werner Bicker vom ETM-Verlag.

Transporter Test Drive

An Tag vier rücken im Rahmen des "Transporter Test Drive" wieder die Fahrzeuge in den Mittelpunkt. Den Teilnehmern stehen alle Transporter, die auch an der Wahl teilgenommen haben, für ausführliche Probefahrten zur Verfügung. Natürlich erhalten sie eine fachkundige Einweisung in die neue Technik der Fahrzeuge von den Vertretern der Hersteller vor Ort. Nicht zu vergessen, die KEP-Tage sind eine ideale Plattform zum Netzwerken unter Kollegen, aber auch mit Vertretern der Industrie und der Dienstleister. In einer begleitenden Ausstellung können sich die Teilnehmer zudem über Neuheiten auf dem Fahrzeugmarkt informieren.

Interesse an einem oder allen drei Events der KEP-Tage? Infos und Anmeldung finden Sie hier.