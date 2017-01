Lease Plan Deutschland: Patrick Vierveijzer tritt Chefposten an

In seiner neuen Funktion folgt er auf Johan Friman, der das Unternehmen nach Angaben von Lease Plan auf eingen Wunsch verlassen hat. Zuletzt war Vierveijzer als Geschäftsleitungsmitglied für LeasePlan Niederlande tätig.



"… Mein Ziel ist es, Lease Plan Deutschland in diesem sich wandelnden Markt so auszurichten, dass wir auch in Zukunft erfolgreich un wettbewerbsfähig sein werden", sagt Vierveijzer einer Mitteilung zufolge.