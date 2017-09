Wie zuvor die Limousine erhalten zum Herbst die zweitürigen S-Klasse-Varianten Coupé und Cabriolet eine Modellüberarbeitung. Erstmals öffentlich präsentiert werden die technisch und optisch verfeinerten Luxus-Modelle auf der IAA in Frankfurt (14. bis 24. September).

Zoom Foto: Mercedes-Benz Ebenfalls überarbeitet wurde das S-Klasse Coupé

Schwungvollerer Auftritt

Optisch sorgen eine neue Frontschürze mit verchromtem Splitter, neuen Luftöffnungen und modifiziertem Kühlergrill für etwas Frische. Außerdem gibt es überarbeitete Seitenschweller sowie verchromte Doppelauspuffenden und OLED-Rückleuchten. Darüber hinaus werden die bislang optionalen LED-Multibeam-Scheinwerfer künftig Teil der Serienausstattung. Die AMG-Varianten erhalten zudem den Panamericana-Kühlergrill mit 14 Längsstreben.

Dahinter kommen zum Teil neue Motoren zum Einsatz. Im Fall des S 63 AMG ersetzt ein 4,0-Liter-V8 mit 612 PS und 900 Newtonmeter Drehmoment den bisherigen 5,5-Liter-V8. Dank Allradantrieb ist eine Sprintzeit in 3,5 Sekunden (bisher 3,9 Sekunden) möglich. Der S 65 AMG behält seinen V12, der sich mit 630 PS leistungstechnisch nur leicht vom 63 abheben kann. Der bisherige S 500 heißt künftig S 560. Auch hier kommt der 4,0-Liter-V8 mit 469 PS zum Einsatz, der den bisherigen 4,7-Liter-V8 mit 455 PS beerbt. Trotz der Mehrleistung ist der Normverbrauch mit 8,0 um 0,3 Liter gesunken. Der ausschließlich für das Coupé angebotene V6 heißt künftig S 450 statt S 400, technisch hat sich allerdings nichts geändert und bleibt es bei 367 PS.

Zoom Foto: Mercedes-Benz Spektakulär: Die beiden Riesen-Displays im Widescreen-Cockpit

Widescreen-Cockpit

Im Innenraum gibt es nunmehr zwei große 12,3-Zoll-Displays, die sich unter einem Deckglas zum Widescreen-Cockpit vereinen. Neu sind außerdem eine induktive Ladeschale für Smartphones sowie alle gefragten Datenübertragungs-Standard wie Android Auto oder Apple Carplay. Das Lenkrad bietet künftig berührungsempfindliche Bedienflächen. Neu ist zudem eine sogenannte Energizing-Komfortsteuerung, die per Tastendruck oder Sprachbefehl gleichzeitig Klimatisierung, Ambientelicht, Beduftung, Musik und Sitzmassage auf eines von sechs Programmen anpasst. Neue Dekors und Ledervariationen für die Sitzbezüge runden die Innenraum-Auffrischung ab.

Bei den Assistenzsystemen bieten die zweitürigen S-Klassen ebenfalls einige Neuerungen, die mehr denn je ein Fahren wie von Geisterhand erlauben. So vefügt der Abstandstempomat Distronic künftig über eine "Automatik", die das Tempo an Streckenprofil (Kurven, Kreisverkehre oder Abbiegungen) und Geschwindigkeitsbegrenzungen automatisch anpasst. Außerdem neu: Eine Warnfunktion bei Einfahrverboten sowie das automatische Spurwechselmanöver, das mit dem Antippen des Blinkerhebels eingeleitet wird. Schließlich gibt es noch den Remote-Park-Assistenten, der ein selbstständiges Ein- und Ausparken ermöglicht. Statt hinterm Lenkrad kann der Fahrer die S-Klasse per Smartphone in besonders enge Parklücken manövrieren oder im Explore-Modus bis zu 15 Meter weit frei steuern.

Preise nennt Mercedes noch nicht, doch dürften sie leicht anziehen. Derzeit kostet das Coupé knapp über 84.033 Euro (alle Preise netto), während für das S-Klasse Cabriolet mindestens 117.647 Euro abgerufen werden.