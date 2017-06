Neue Kraftstoffe: Biosprit für saubere Diesel

Moderne Motoren vertragen Biodiesel nur in geringer Dosierung, gemischt mit Mineralöl-Diesel. Künftig könnte der aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnene Kraftstoff aber auch in Reinform in die Tanks von Pkw und Lkw fließen. Forscher der Universitäten Bochum, Kaiserslautern und Rostock haben ein Verfahren entwickelt, beim dem Biodiesel mit besonders niedriger Siedetemperatur entsteht. Das würde eines der Kernprobleme beim großflächigen Einsatz des Kraftstoffs lösen.

Aktuell ist Biodiesel zwar an jeder Tankstelle zu haben, allerdings nur als siebenprozentige Beimischung zu Mineralöldiesel. Mehr Anteile würden moderne Motoren nicht vertragen, da Biodiesel aufgrund seines hohen Siedepunkts im Motor nur unvollständig verdampft und sich im Triebwerk ablagert. Der neuartige Biodiesel der drei Universitäten hingegen soll sich in dieser Hinsicht wie Mineraöldiesel verhalten. Hergestellt wird er aus Pflanzenfett und Bioethylen. Der Prozess soll nur wenig Energieeinsatz und keine Lösungsmittel benötigen. Abfall entsteht nicht.

Ob die Bio-Variante des Treibstoffs dem in die Kritik geratenen Diesel hilft, ist allerdings fraglich. Auf der einen Seite baut ein mit Biodiesel betriebener Selbstzünder seinen Vorsprung beim CO2-Ausstoß gegenüber dem Benziner weiter aus. Andererseits bleibt die Stickstoffdioxid (NOx)-Problematik weiter bestehen. Hier hilft nur ein Speicherkat und/oder der SCR-Kat mit Harnstoff-Einspritzung weiter.