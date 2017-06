Neuer VW Polo: Die ersten Infos zu VWs neuem Kleinwagen

Er wächst und wächst und wächst. Eigentlich ist der VW Polo ja stets der kleine Bruder vom Golf gewesen, ist er auch noch immer. Aber auch die Kleinen wachsen nach und so misst der Polo der sechsten Generation nun 4,05 Meter in der Länge. 2009 bei Nummer fünf waren es noch 3,97 Meter. Somit ist der neue Polo, dessen Radstand um 9,4 Zentimeter mitwuchs, der größte Polo aller Zeiten.

Der Dreitürer ist gestorben

Der Größenzuwachs des dem neuen Fünftürers aus Wolfsburg, einen Zweitürer wird es nicht mehr geben, ist schon von außen gesehen merklich. Das Design auf der MQB-Plattform wirkt dadurch rundum männlicher, sportlicher, ja wirklich auch erwachsener. Die zusätzlichen Zentimeter kommen vor allem den bis zu fünf Insassen zugute, die sich nun wirklich nicht mehr wie in einem Kleinwagen kuscheln müssen. Aber auch der Kofferraum wurde um rund ein Viertel vergrößert, fasst jetzt 351 Liter, statt 280 Liter beim Vorgänger, der immerhin acht Jahre lang gebaut wurde. Trotz des Größenzuwachses wurden je nach Motorisierung bis zu 70 Kilogramm Gewicht eingespart.

Mit über 14 Millionen verkauften Exemplaren ist der Polo seit 1975 einer der großen Bestseller bei Volkswagen und somit auch eines der erfolgreichsten Modelle in der Kompakt-Klasse, dem sogenannten B-Segment überhaupt. Unter drei Ausstattungsvarianten mit den bereits seit Jahrzehnten bekannten Namen "Trendline", "Comfortline" und "Highline“"kann die geneigte Kundschaft wählen. Dazu kommt noch eine Sonderversion namens "Beats" für musikaffine, junge oder junggebliebene Polofahrer. Hier hämmert ein 300-Watt-Soundsystem des trendigen US-Kopfhörerherstellers Beats/Dr., rollen 16-Zoll-Leichtmetallräder und glänzen schwarz lackierte Außenspiegel.

Der GTI Bleibt das Top-Modell

Die Top-Ausstattung und die Top-Motorisierung gebühren stets dem Polo GTI. Das sportliche Topmodell hat nun ein 2,0 Liter großes TSI-Triebwerk mit 200 PS unter Haube. Der Vorgänger hatte noch 1.8 Liter mit 192 PS. Den stärksten Polo erkennt man von vorn an seinem eigenständigen Stoßfänger mit Spoiler-Lippe und serienmäßigen Nebelscheinwerfern. Von hinten vor allem an dem doppelflutigen Auspuffende. Traditionell zieren rote Streifen nebst GTI-Logo den Kühlergrill. Im Innenraum finden wir selbstredend Sportsitze mit dem legendären Karomuster "Clark", einen ein GTI-Schaltknauf und das Multifunktions-Sportlenkrad aus Leder mit roten Ziernähten.

Zoom Spoiler und 200 PS unter der haube: der Polo GTI könnte zum Schrecken aller Linksfahrer werden.

Zum Marktstart stehen gleich noch acht weitere Euro-6-Motoren zur Verfügung. Vier Benziner mit Leistungen von 55 PS bis 150 PS. Und zwei Diesel mit 80 PS und 95 PS. Eine Novität ist der Erdgasantrieb TGI mit dem komplett neu entwickelten 1.0 TGI mit 90 PS in einem Polo. Hiermit setzt VW ein deutliches Zeichen, dass man es ernst meint mit der Initiative zum Ausbau der Erdgas-Mobilität in Deutschland. Alle Polo-Motoren haben bereits serienmäßig das Start-Stopp-System und einen Rekuperationsmodus mit an Bord. Ab einer Leistung von 95 PS können die Triebwerke mit dem Doppelkupplungsgetriebe DSG bestellt werden.

Fahrhelfer wie der Golf

Um die Führungsrolle in der kleineren Kompakt-Klasse zu unterstreichen, hat VW dem Polo die Assistenzsysteme aus höheren Klassen, wie dem Golf und dem Passat, spendiert. Somit soll der Polo zu einem der weltweit modernsten Kompaktwagen avancieren. Bereits serienmäßig gibt es nun das Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung. Ebenfalls immer mit dabei ist der Speedlimiter, ein Radarfallen-Killer, der auch innerhalb von Ortschaften funktioniert, und eine Reifendruckkontrolle ist auch immer mit dabei. Die optionale, automatische Distanzkontrolle "ACC" kann nun bis zu einer Geschwindigkeit von bis zu 210 km/h aktiviert werden. Der Sensor hierfür steckt jetzt übrigens hinter dem VW-Logo im Kühlergrill.

Zoom Der Polo übernimmt etliche Ausstattungen vom Golf.

Neu an Bord des Polo und leider auch aufpreispflichtig ist das "Blind Spot Detection"-System, das warnt, wenn im Außenspiegel vor dem Überholvorgang Fahrzeuge im toten Winkel erkannt werden. Der Ausparkassistent unterstützt auch beim Rückwärtsausparken, da er auch Fahrzeuge im Querverkehr erkennt.

Komplett neu, und demnächst auch für weitere Kompaktmodelle von VW gedacht, ist das durchdesignte und moderne Cockpit-Layout. Hier wanderte nun beispielsweise das komplett glatte und glänzend schwarze Infotainmentsystem mit dem 8-Zoll-Touchdisplay weiter nach oben, um direkt im Blickfeld des Fahrers zu liegen. Dadurch mussten die beiden mittleren Lamellen-Lüftungsdüsen weiter unten positioniert werden und die Klimakontrolleinheit befindet sich nun ganz unten aber noch über einem kleinen Ablagefach in der Mittelkonsole.

Und wo wird er gebaut? Bei Seat in Spanien

Eigentlich ist der neue Polo gar kein Wolfsburger, sondern ein rassiger Spanier, denn produziert wird bei der VW-Tochter Seat in Pamplona. Hier rollt auch bereits der Polo-Bruder Seat Ibiza vom Band. Der neue Polo ist ab Mitte August 2017 bestellbar und kommt dann im Herbst hinter die Schaufensterscheiben der VW-Händler, zu Preisen ab 10.903 Euro (netto).