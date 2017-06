Nicht stören-Funktion für Autofahrer: Apple will Ablenkung verhindern

Mit der nächsten Stufe des iOS-Betriebssystem für das iPhone führt Apple eine "Nicht stören"-Funktion für Autofahrer ein. Diese soll Push-Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm des Smartphones unterdrücken und so eine mögliche Ablenkung während der Fahrt verhindern. Allerdings ist das System nicht automatisch aktiv, sobald man im Auto sitzt, sondern muss vom Fahrer aktiv eingeschaltet werden – ähnlich wie der Flugmodus.

Neben der Unterdrückung von auftauchenden Nachrichten gibt es die Möglichkeit, im sogenannten "Do not disturb while driving"-Modus automatisierte Antworten an alle zu versenden, die während der Fahrt eine Kontaktaufnahme versuchen. Telefonate über Freisprechanlagen oder die Nutzung von Apple CarPlay sind auch bei aktiviertem Schutz weiterhin möglich.