Nissan bei Firmenauto des Jahres 2017: Micra, Leaf und X-Trail testen

Der eine sucht passende Elektroautos für seinen Fuhrpark, der andere einen sportlichen Kleinwagen für den Fahrzeugpool und der dritte hält Ausschau nach einem offroadtauglichem für seine User-Chooser. In Warnemnde können sie alle bei Nissan fündig werden. Die Japaner haben mit Micra, Leaf und X-Trail eine repräsentativen Querschnitt ihres Modellprogramms im Gepäck.

Zoom Der neue Nissan Micra

Nissan Micra

Bei den Proportionen rückt der Micra Konkurrenten wie Ford Fiesta und VW Polo näher. Nissan hat seinen Kleinwagen auf vier Meter (plus 17 Zentimeter) gestreckt, acht Zentimeter in die Breite gezogen und das Dach circa sechs Zentimeter abgesenkt. Die geringere Dachhöhe stört nicht, denn der neue Micra ist sogar geräumiger als vorher, weil die auseinandergezogenen Türen mehr Freiraum um die Schultern schaffen.

Nissan Leaf

Das weltweit meistverkaufte E-Auto darf auch bei Firmenauto des Jahres nicht fehlen. Im Lauf seiner fünfjährigen Bauzeit hat sich einiges getan. So bietet Nissan den Stromer mit zwei Batteriegrößen an. Wer beim Kaufpreis etwas sparen will und in der Praxis mit rund 130 Kilometern Reichweite auskommt, wählt die Version mit 24 kWh. Für größere Radien empfiehlt sich der Leaf mit 30-kWh-Batterie.



X-Trail

Seit Mitte 2014 ist die dritte Generation des X-Trail auf dem Markt. Er kann als größerer, vor allem aber geländegängiger Bruder des Erfolgsmodells Qashqai durchgehen. Er baut zwar auf der gleichen Plattform auf, ist aber 27 Zentimeter länger.

Sie möchten bei Firmenauto des Jahres als Testfahrer teilnehmen? Dann sichern Sie sich jetzt einen Platz und melden sich hier an.

Alles Infos zur Veranstaltung finden Sie hier .

Ein Video von Firmenauto des Jahres finden Sie hier.