PSA: Neue Vertriebsdirektoren für Peugeot und Citroen

Der Diplom-Kaufmann Haico van der Luyt (50) verfügt über sehr viel Erfahrung im Automobilgeschäft. Nach dem Berufsein- und aufstieg des Niederländers bei Nissan bis hin zum Vorstand Vertrieb folgten verantwortliche Positionen innerhalb der Fiat-Gruppe, unter anderem als Vorstand Alfa Romeo und Lancia sowie Managing Direktor Chrysler, Jeep und Dodge. Zuletzt war Haico van der Luyt seit April 2014 als Geschäftsführer bei der Elite Consulting Car & Bike Network Group in Essen tätig. In seiner neuen Position, die zuletzt vakant war, verantwortet Haico van der Luyt den Vertrieb von Peugeot Neu- und Gebrauchtfahrzeugen in Deutschland und berichtet an Albéric Chopelin, Geschäftsführer der Peugeot Deutschland GmbH.

Der Diplom-Betriebswirt Peter Wilkenhöner (48) begann seine Karriere 1999 bei der Groupe PSA und bekleidete verschiedene verantwortliche Positionen, unter anderem als Leiter von Niederlassungen in Dortmund, München, Köln und Hannover. Zuletzt verantwortete Peter Wilkenhöner als Abteilungsleiter den Vertrieb B2B und Gebrauchtwagen der Citroën Deutschland GmbH und übernimmt nun als Direktor die Gesamtverantwortung für den Vertrieb von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen der Marken Citroën und DS Automobiles in Deutschland. Er berichtet an Wolfgang Schlimme, Geschäftsführer der Citroën Deutschland GmbH und folgt auf Kai Pries (52), der nach 17-jähriger erfolgreicher Tätigkeit bei Citroën in Deutschland in verschiedenen verantwortlichen Funktionen zur PSA Bank Deutschland GmbH wechseln und dort eine verantwortliche Position übernehmen wird. Die neue Abteilungsleitung Vertrieb B2B und Gebrauchtwagen der Citroën Deutschland GmbH steht bereits fest und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.