Raiffeisen IMPULS Fuhrparkmanagement: Claudia Heimke leitet Kundenbetreuung

Claudia Heimke verantwortet in dieser Funktion umfänglich die Bestandskundenbetreuung. Zu den Aufgaben zählt unter anderem der Bestandsaufbau wie die umfängliche und professionelle Servicierung der Kunden. Die 33-jährige diplomierte Betriebswirtin übernimmt nach verschiedenen langjährigen Stationen im Automobilvertrieb wie auch im Fuhrparkmanagement die erweiterte Aufgabe. Zuvor war Heimke bereits in der Funktion als stellvertretende Leiterin bei Raiffeisen IMPULS Fuhrparkmanagement in verantwortlicher Position tätig