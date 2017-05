Renault Koleos (2017): Das kostet die Neuauflage

Der neue Renault Koleos feiert am 24. Juni seine Premiere in Deutschland. Das französische SUV wird in drei Ausstattungsvarianten erhältlich sein: "Life", "Intense" und "Initiale Paris". Zu den Basis-Ausstattungen gehören neben einer Klimaautomatik auch ein schlüsselloses Zugangssystem, eine Einparkhilfe, ein 7,0-Zoll-Infotainmentsystem sowie ein Notbremsassistent. Tagfahrlicht und Rückleuchten sind mit LED-Technik versehen. Der Koleos "Life" kostet 25.966 Euro netto.

Eine Stufe darüber rangiert der Koleo "Intense", dessen Serienumfang zusätzlich unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer und ein 8,7-Zoll-Infotainment umfasst. Kostenpunkt: 28.403 Euro. Mehr Ausstattung gibt es nur im "Initiale Paris". Hier sind elektrische Ledersitze mit Heizung und Belüftung, ein Bose-Soundsystem, Akustikverglasung sowie eine elektrische Heckklappe enthalten. Der Koleos "Initiale Paris" wird 37.394 Euro kosten.

Motorenseitig bietet Renault für den Koleos zwei Diesel-Triebwerke an, die 130 PS und 175 PS stark sind. Geschaltet wird über ein manuelles Sechsgang-Getriebe, für den stärkeren Motor ist auch eine CVT-Automatik erhältlich. Der Koleos ist wahlweise mit Front- oder variablem Allradantrieb ausgerüstet.