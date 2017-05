Renault Master Z.E., VW e-Crafter etc.: Alle Elektro-Transporter 2017

Beim Thema Elektromobilität denken viele nur an Pkw. Doch Transporter, die täglich durch die verschmutzten Innenstädte fahren, ließen sich viel leichter elektrifizieren. Ihr großer Vorteil: Die Fahrer müssen täglich meist die gleichen Strecken bewältigen. Genaue Routen und fest definierte Einsatzradien würden somit die Angst geringer Reichweiten nehmen. Außerdem stehen die Transporter über Nacht auf dem Firmenhof – genug Zeit zum Laden. Dass sich E-Mobilität zudem auch rechnet, zeigt DHL mit seinem Eigenbau namens Streetscooter. Den E-Transporter verkauft die Post-Tochter nun übrigens auch an Fremdfirmen. Welche Elektro-Transporter es sonst noch auf dem Markt gibt, sehen Sie in der Bildergalerie.