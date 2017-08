Besser spät als nie: Das dürfte das Motto für den neuen Skoda Fabia Cool Plus gewesen sein, in dessen Serienumfang trotz hierzulande herbstlicher Temperaturen neben einem Surround-Soundsystem und Digitalradio auch eine Klimaanlage enthalten ist. Der Grundpreis für den Cool Plus liegt bei 10.462 Euro (alle Preise netto) für den Fabia mit 60 PS. Beim Kombi startet das Sommer-Sondermodell bei 11.554 Euro für die Version mit 75 PS.

Zusätzlich zum Cool-Plus-Modell bietet Skoda ein neues Ausstattungs-Paket namens "Enjoy" an. Hier sind 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, Parksensoren hinten sowie Nebelscheinwerfer enthalten. Kombiniert man das Sondermodell mit dem neuen Paket, errechnet Skoda einen Preisvorteil von 2.540 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestattetem Modell.