Nur wenige Wochen nach seiner Europapremiere auf der IAA in Frankfurt (14. bis 24. September) bringt Subaru die zweite Generation des Crossover-Modells XV in Deutschland in den Markt. Ab November ist der fast 4,50 Meter lange Fünftürer zu Preisen ab 19.327 Euro (alle Preise netto) zu haben.

Optisch ähnelt der neue XV stark der Vorgängergeneration, doch unterm Blech hat sich einiges getan. So setzt die Neuauflage auf der neuen Global-Plattform auf, die deutlich mehr Steifigkeit bieten soll. Zum Antrieb stehen zwei Vierzylinder-Boxermotoren mit 1,6 beziehungsweise 2,0 Liter Hubraum mit 114 PS respektive 156 PS zur Wahl. Der bislang angebotene Diesel entfällt.

Der XV verfügt grundsätzlich über einen Allradantrieb mit der elektronischen Drehmomentverteilung Active Torque Vectoring und dem X-Mode Allradmanagement-System. Die Basisausstattung Trend bietet darüber hinaus Kollisionsverhinderer, Spurassistent, Abstandstempomat, Licht- und Regensensor, Klimaautomatik, Sitzheizung vorn sowie ein Audiosystem mit 6,5-Zoll-Display, CD-Player und DAB+-Radio. 2.521 Euro Aufpreis kostet die Ausstattung Comfort, die zusätzlich LED-Scheinwerfer, Kurvenlicht, Zwei-Zonen-Klima, Lederlenkrad und 8-Zoll-Display umfasst.

In der Version Exclusive (ab 23.109 Euro) sind im XV außerdem noch Fernlicht-, Querverkehr-, Spurwechsel- und Totwinkelassistenten sowie ein schlüsselloses Zugangs- und ein Navisystem an Bord. Schließlich bietet noch die Variante Exclusive+, die ausschließlich in Kombination mit dem Zweiliter-Motor ab rund 27.731 Euro angeboten wird, elektrisch verstellbare Ledersitze, Lenkradheizung sowie ein Glasschiebedach.