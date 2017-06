Suzuki Ignis, Citroen C4 Cactus etc.: Mini-SUV: die sparsamsten Benziner

SUV liegen ja voll im Trend, was im Grunde völlig der aktuellen Diskussion um Verbräuche und CO2-Ausstoß widerspricht. Bei den ganz kleinen SUV allerdings darf man darüber getrost hinwegschauen. Der Verbrauchs-Unterschied zu einem herkömmlichen Kleinwagen fällt so gering aus, dass niemand ein schlechtes Umweltgewissen haben muss. Und wenn der hochbeinige Stadthüpfer gar mit einem Hybridantrieb ausgerüstet ist, so liegt der CO2-Ausstoß gar unter 100 g/km.