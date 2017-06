Tankkarte von Shell: Strom für Elektroautos

Über die Zusammenarbeit von Shell und dem Anbieter von Ladelösungen New Motion können Shell-Kunden künftig ihre Plug-in Hybriden oder E-Autos europaweit an 50.000 Ladesäulen aufladen und mit der Tankkarten bezahlen. „Bei der Umstellung der Flotte auf moderne Antriebstechnologien ist neben den Anschaffungskosten die Ladeinfrastruktur ein wichtiges Entscheidungskriterium", sagt Rainer Klöpfer, Geschäftsführer von Euro Shell Deutschland. Zusätzlich biete Shell stationäre Lösungen für Unternehmen an, um Fahrzeuge auf dem Firmengelände oder an festen Ladepunkten versorgen zu können.

Abrechnung über Tankkarte

Der Kunde bekommt über die Shell Card Zugang zur Ladeinfrastruktur von New Motion. Die Angebote in den einzelnen Ländern können sich zuweilen jedoch unterscheiden. Abgerechnet wird wie gewohnt über die Tankkarte. Das Ganze klappt aber nur mit einer Tankkarte, die einen RFID-Chip integriert. Der Bestellprozess läuft wie über Shell Card Online, dem Onlinesystem für die Verwaltung der Shell Card.