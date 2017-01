Transporter und Roboter: Mercedes investiert in Start-up

An der mit 16,5 Millionen Euro dotierten Finanzierungsrunde beteiligt sich Mercedes-Benz Vans nach eigenen Angaben als Hauptinvestor. Bereits im September 2016 haben die beiden Unternehmen ihr sogenanntes Mutterschiff-Konzept vorgestellt. Der Sprinter dient dabei als mobiles Lager und Transporteur für die autonom fahrenden Starship-Lieferroboter.

Die Skype-Erfinder Janus Friis und Ahti Heinla gründeten Starship im Jahr 2014. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Tallinn, der Hauptstadt Estlands. Das gemeinsame Projekt steigere vor allem die Effizienz auf der Letzten Meile. Noch in diesem Jahr stehen laut Mercedes Tests mit einem oder mehreren Logistikpartnern an.

Die Kooperation mit Starship ist Teil der von Mercedes-Benz Vans initiierten Zukunftsinitiative Advance, zu der auch die Studie des Vision Van gehört. Der futuristisch anmutende Transporter hat statt Robotern zwei autonome Drohnen an Bord.