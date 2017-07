Urteil zu Diesel-Fahrverboten : Also doch: Stuttgart darf Diesel aussperren

In den letzten Monaten herrschte noch Ungewissheit, ob Diesel-Fahrverbote in Stuttgart kommen oder nicht. Jetzt hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) in einer Klage gegen das Land Baden-Württemberg um Diesel-Fahrverbote gewonnen.