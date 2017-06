Volvo S90/V90: Plug-in Hybrid auch für große Limousine und Kombi

Zu Preisen ab 58.184 Euro (alle Preise netto) ist ab sofort die Plug-in-Hybridvariante der Business-Limousine Volvo S90 zu haben, das Kombimodell V90 kostet ab 61.176 Euro. In beiden Ausführungen sorgt eine Kombination aus Elektromotor an der Hinterachse und einem 2,0-Liter-Turbobenziner an der Vorderachse für den Antrieb, die 407 PS leistet und zudem Allradantrieb ermöglicht. Der Normverbrauch beider Modelle beträgt im NEFZ-Zyklus 2,0 Liter, die elektrische Reichweite soll bei 50 Kilometern liegen. Zur Ausstattung zählen unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, digitale Instrumente und ein Gangwahlhebel aus Kristallglas.

Insgesamt gibt es für die schwedischen Business-Modelle nun sechs Antriebsoptionen, darunter drei Diesel und zwei Benziner. Den Einstieg markiert ein 150 PS starker Selbstzünder, der ab 34.873 Euro in der Preisliste steht.