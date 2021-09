Ausländischer Strafzettel – was tun?

Bußgeldbescheid aus dem Ausland Ausländischer Strafzettel – was tun?

Dienstrad am Arbeitsplatz laden

Dienstrad am Arbeitsplatz laden Stromdieb Dienstradfahrer?

Dienstrad am Arbeitsplatz laden

Diese strikte Regelung gilt allein für Fahranfänger in der Probezeit. Für alle anderen Fahrer sind 0,5 Promille das Maß der Dinge. Trotzdem sollte man sich das Gläschen Wein zum Mittagessen verkneifen, denn schon ab 0,3 Promille kann man bei einem Unfall eine Mitschuld kassieren.

Beim Ausparken einen Kratzer in das andere Auto gefahren? Schnell einen Zettel mit Telefonnummer oder Namen zu hinterlassen und dann weiterzufahren, ist nicht erlaubt, sondern gilt als Fahrerflucht. Juristen raten, 30 Minuten zu warten und dann die Polizei zu informieren.

Eine gelbe Ampel sehen Auto­fahrer gern als Signal zum Gasgeben. Tatsächlich heißt es aber: Anhalten! Aber keine Regel ohne Ausnahme: Klebt der Hintermann an der Stoßstange, wäre eine Vollbremsung gefährlich. Andererseits: besser ein Auffahrunfall als ein Crash auf der Kreuzung.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021