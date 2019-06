"Weil von Beginn an alle Prozesse miteinander abgestimmt wurden, konnte in Zusammenarbeit mit Sixt Leasing ein für uns perfekter Service maßgeschneidert werden", sagt Fuhrparkbetreuer Marcel Lenz. Auch sein Kollege Andreas Grüneisl zeigt sich mit der Zusammenarbeit zufrieden. BSH setzt seit 20 Jahren auf Full-Service-Leasing von Sixt Leasing, kennt also diesen Vertragspartner schon zur Genüge.

Who is Who Pkw