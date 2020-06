So klappt das Radleasing

Was passiert, wenn Mitarbeiter über den Stichtag hinaus auf Geschäftsreise sind und im gleichen Hotel wohnen? Bekommen Sie dann zwei Rechnungen? Und wird es dann ab Juli rein rechnerisch günstiger?

Handelt es sich um Dauerleistungen, zum Beispiel um Leasingverträge, bei denen ein monatlicher Leistungs- oder Zahlungszeitraum vereinbart wurde und somit Teilleistungen vorliegen, sind diese erbrachten Leistungen bis zum 30. Juni mit dem alten Steuersatz von 19 oder sieben Prozent abzurechnen. Und für alle Teilleistungen, die in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 ausgeführt werden, gilt der Steuersatz von 16 oder fünf Prozent. Leasingverträge sind für den Übergangszeitraum der Steuersatzsenkung entsprechend zu ändern.

Für Flottenbetreiber ist die Mehrwert- beziehungsweise Umsatzsteuer ein durchlaufender Posten. Interessanter wird eher die Frage, inwieweit die Hersteller die Steuersenkung an die Endkunden weitergeben. Viele Hersteller haben das so bereits angekündigt. Dann müssten die Nettopreise gleich bleiben - und es macht keinen Unterschied, ob das Unternehmen seine Firmenwagen noch vor dem 1. Juli ordert.Allerdings sollten Unternehmen darauf achten, dass der richtige Mehrwertsteuersatz in der Rechnung steht.

Lohnt es sich, Autos erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 anzuschaffen?

Am 1. Juli wird die Mehrwertsteuer gesenkt. Das hat auch Auswirkungen auf Rechnungen, die ans Flottenmanagement gehen.

16 statt 19 Prozent Mehrwertsteuer Was Fuhrparkbetreiber wissen müssen

