Für die einen ist er heute schlicht ein Boxer-Bulli in Bestform. Dagegen gilt er für andere als letzter echter Bulli, auch wenn der 1979 vorgestellte Volkswagen Transporter T3 bereits auf die käferbasierte Konstruktion seiner beiden Vorgängergenerationen verzichtete. Lesen Sie mehr über die Historie des legendären Bullis in der Fotoshow.

