Die 4Fleet-Kunden sollen so den hinterlegten GDHS-Teilekatalog mit Ersatzteilen aller Hersteller in Erstausrüsterqualität nutzen können. Durch diese Anbindung und dem integrierten Abgleich zu den OE-Teilenummern könne das Unternehmen Wartung nach Herstellervorgaben inklusive der entsprechenden Arbeitswerte bieten, zum Preisvorteil von Freien Werkstätten

Die 4Fleet Group bietet jetzt die gängigen Autoservicedienstleistungen bis hin zur Inspektion nach Herstellervorgaben an.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto test drive 2021